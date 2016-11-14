Самара, 14 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. По состоянию на начало ноября 2016 года невыездными рискуют стать 815 самарцев, общий долг которых за услуги водоснабжения и водоотведения превышает 15,5 млн рублей. В отношении них уже вынесено судебное решение и выданы исполнительные листы. Такую информацию обнародовало аффилированное олигарху Виктору Вексельбергу ООО «Самарские коммунальные системы» («СКС»), передает ИА REGNUM.

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Согласно статье 67 Федерального закона РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ, если должник не выполняет требований исполнительного листа, сумма задолженности по которому превышает 10 тыс. рублей, судебный пристав вправе временно ограничить выезд должника из РФ, указывает пресс-служба «СКС» и рекомендует, не дожидаясь уведомлений, оплатить долги и предоставить квитанцию об оплате в службу судебных приставов. В этом случае ограничение на выезд будет снято.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Самаре случился прецедент: тарифы на воду и соответственно водоотведение подорожали с 1 июля и с 1 октября.

В Самаре с 1 июля 2016 года тарифы за воду выросли следующим образом: питьевая вода — с 22,73 руб/куб м до 24,63, водоотведение — с 10,18 руб/куб м до 11,33.

С 1 октября тариф на питьевую воду вырос еще на 1,54 руб/куб м, а на водоотведение — на 2,07 руб/куб м. Причиной корректировки с 1 октября послужили приказы Федеральной антимонопольной службы от 29.06.2016 №№ 825/15, 825/16, во исполнение которых министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области было обязано установить новый тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для ООО «Самарские коммунальные системы».

На 1 октября 2016 года долги населения (только бытовые абоненты, без учёта УК, ТСЖ, предприятий) перед ООО «Самарские коммунальные системы» («СКС») за водоснабжение и водоотведение превысили 555 млн рублей. ООО «Самарские коммунальные системы» в октябре 2016 года разослало 480 уведомлений об отключении от канализации должников, проживающих в многоквартирных жилых домах.