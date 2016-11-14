Канберра, 14 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Тренировка мозга с помощью компьютерных игр и тестов помогает пожилым людям с высоким риском развития слабоумия замедлить развитие заболевания. К такому выводу пришли австралийские специалисты, сообщает American Journal of Psychiatry.

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Ученые наблюдали за пожилыми людьми на протяжении 20 лет. При этом у некоторых из участников эксперимента признаки деменции уже наблюдались, тогда как у других отмечалась лишь предрасположенность к слабоумию.

Выяснилось, что у добровольцев, которые играли в Тетрис, наблюдалась более медленная потеря памяти, а мышление было заметно живее, чем у их ровесников. Однако положительный эффект наблюдался лишь в случае, если деменция еще не возникла.

Кроме того, отмечают ученые, видеоигры повышают настроение. Теперь специалисты попытаются внедрить компьютерные игры в качестве профилактики деменции в клиническую практику.