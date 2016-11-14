Севастополь, 14 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Севастополе проходит поисковая операция на море после крушения во время шторма лодки в районе Балаклавы. Спасатели ведут поиск одного из рыбаков. Об этом на аппаратном совещании в правительстве 14 ноября сообщил заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Дмитрий Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Черное море

По его словам, рыбаки вышли в море для ловли рыбы. Однако неверно оценили погодную обстановку, в результате лодка перевернулась.

«Пострадали трое граждан. Капитан остался на самом судне, его забрал проходящий мимо катер, — сообщил Морозов. Двое поплыли к берегу. Один из них доплыл до берега — его спасло то, что он разделся и намотал на руку буй. Третий рыбак бросился в море в одежде, сейчас ведется его поиск».