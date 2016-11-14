Москва, 14 ноября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В письме президента РФ Владимира Путина избранному президенту США Дональду Трампу содержалось поздравительное послание. Об этом 14 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием, с победой на выборах», — сказал Песков.

Он напомнил, что в Кремле «давали кратко содержание этого послания».

Напомним, ранее в интервью изданию Wall Street Journal Дональд Трамп рассказал о получении «чудесного» письма от Владимира Путина.

«В скором времени у нас запланирован телефонный разговор», — сказал Трамп.