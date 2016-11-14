Вашингтон, 14 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Информация о том, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подала на развод со своим мужем Биллом Клинтоном, не соответствует действительности. Об этом сообщает The Huffington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

По данным издания, ложная новость была опубликована на сайте, который своим графическим оформлением повторяет интернет-портал американской газеты The Christian Times. Но при детальном осмотре интернет-страницы можно увидеть, что в названии газеты прибавлено слово Newspaper.

Журналисты издания отмечают, что данный портал специализируется исключительно на публикации «газетных уток».

14 ноября американская газета Christian Times Newspaper сообщила, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, разводится с бывшим главой государства Биллом Клинтоном. Причиной расставания 2-х политиков якобы стали некие «непримиримые разногласия».