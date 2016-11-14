Чебоксары, 14 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Чувашия продолжает терять инвестиции. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе-сентябре 2016 года в основной капитал республики за счет всех источников финансирования вложено 30 797,1 млн рублей инвестиций, что на 16,3% ниже уровня января-сентября 2015 года (в сопоставимых ценах).

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По данным ведомства, на строительство, расширение, техперевооружение и реконструкцию жилищ было направлено 10 216,6 млн рублей (33,2% от общего объема инвестиций), зданий и сооружений — 11 037,8 млн рублей (35,8%), на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря — 8591,7 млн рублей (27,9%) и на возмещение прочих затрат — 951,1 млн рублей (3,1%).

Из общего объема инвестиций в основной капитал на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, приходилось 18 743,2 млн рублей (60,8%) приходилось. Из них 8170,1 млн рублей составили собственные средства, 10 564,1 — привлечённые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2016 года по сравнению с I кварталом 2015 года в Поволжье индекс объёма инвестиций в основной капитал составил 91,2%. Рост инвестиций отмечен в трёх регионах округа (Мордовия, Татарстан, Саратовская область). Наибольшее падение было в Чувашии (индекс 59%). В абсолютных цифрах минимальный объём инвестиций в основной капитал в ПФО зарегистрирован в Марий Эл и Чувашии.

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