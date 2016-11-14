Владимир, 14 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области завершило изъятие из оборота овощных консервов «Огурцы малосольные бочковые Монастырские консервированные» производства ООО «Меленковский консервный завод», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Малосольные огурцы

В результате проверки выяснилось, что на предприятии были нарушения технологического процесса, что привело к попаданию в консервы спор Clostridium botulinum, которые провоцируют ботулококсин.

«На сегодняшний день производство консервов «Огурцы малосольные бочковые Монастырские консервированные» приостановлено решением суда по представлению Роспотребнадзора», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что об изъятии из оборота овощных консервов «Огурцы малосольные бочковые» производства «Меленковский консервный завод» Роспортебнадзор заявил 13 октября, после того, как были зафиксированы случаи заболевания ботулизмом. По факту также проверку начало СУ СК РФ по Владимирской области.

Ботулизм вызывает микроб, который вырабатывает в организме человека яд — ботулотоксин, способный вызвать паралич мышц.