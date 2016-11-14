Брюссель, 14 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Власти Европы из-за новой политики безопасности могут обязать туристов из Великобритании платить визовый сбор в размере 10 фунтов стерлингов (11,6 евро) за въезд в страны Европейского союза (ЕС), сообщает Daily Mail.

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Европейские чиновники считают, что данные нововведения, которые будут рассмотрены уже на этой неделе, позволят спецслужбам выявлять потенциальных нарушителей порядка и потенциальных террористов.

Отметим, что аналогичный сбор взимается с британских туристов при въезде в США — оформлять визу нет необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в ЕС. По итогам голосования победу одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.

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