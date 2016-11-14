Москва, 14 ноября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Объем продаж автомобилей с пробегом по итогам октября составил 469,3 тыс. автомобилей, что на 2,6% меньше, чем в октябре 2015 года. В сентябре же сокращение рынка составило 0,1%, сообщает агентство «Автостат».

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В целом за текущий год, тем не менее, рынок подержанных машин демонстрирует рост. За 10 месяцев года в стране было продано 4,3 млн автомобилей, что лучше прошлогоднего показателя на 6,2%.

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются автомобили Lada. В течение второго осеннего месяца спрос на них составил 129,2 тыс. штук, что более 25%. Второе место занимают модели Toyota, проданные в количестве 52,2 тыс. экземпляров. Третья позиция — за Nissan, их приобрели 24,8 тыс. человек.