Москва, 14 ноября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Розничное кредитование в России восстанавливается: в январе-сентябре 2016 года выдано на 27% больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Однако уровней «докризисного» 2014 года темпы выдачи розничных кредитов в 2016 году пока не достигли, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Nbki.ru Динамика выдачи розничных кредитов в 2014-2016 гг., млн единиц

По информации 3 900 кредиторов, за 9 месяцев частные заемщики получили 18,1 млн кредитов и займов, что на 27,2% больше, чем за 9 месяцев 2015 года (14,3 млн), но на 3% меньше аналогичного периода 2014 года (18,8 млн).

По наиболее популярным банковским кредитам физическим лицам (кредиты на покупку потребительских товаров, кредитные карты, автокредиты, ипотека) было выдано 2,1 трлн рублей, что на 53% больше, чем за 9 месяцев 2015 года, но на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

В то же время наилучшую динамику по количеству выданных кредитов в штуках за первые 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года показала ипотека (+55%), наихудшую — автокредиты.

«Розничное кредитование в России восстанавливается, но не везде равномерно, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Несмотря на рост выдач по сравнению с 2015 годом, от уровней 2014 года рынок «отстает» на 20%. Такая динамика говорит о сохранении банками относительно низкого аппетита к риску — они стараются кредитовать тех заемщиков, чья кредитная история не вызывает у них опасения».

ТОП-20 регионов по выдаче кредитов на покупку потребительских товаров

Выдано кредитов, тыс. шт.

345,5

344,6

334,3

310,7

306,2

298,6

262,0

255,6

247,1

240,5

224,9

220,7

210,6

193,6

186,6

176,6

165,7

148,6

142,7

140,3

ТОП-20 регионов по выдаче кредитных карт

Выдано кредитов, тыс. шт.

196,3

150,3

119,2

115,8

107,2

104,5

86,4

86,0

86,0

81,2

76,0

74,8

74,2

71,8

67,8

67,6

63,9

61,8

56,8

54,9

ТОП-20 регионов по выдаче автокредитов

Выдано кредитов, тыс. шт.

35,5

26,2

25,4

24,8

17,1

14,5

12,8

12,5

11,5

11,1

10,9

10,2

7,2

6,8

6,7

6,6

6,0

6,0

6,0

5,9

ТОП-20 регионов по выдаче ипотеки

Выдано кредитов, тыс. шт.

16,4

13,2

12,4

10,8

9,7

7,9

7,8

7,6

7,2

6,9

6,4

6,3

6,0

5,4

5,3

5,0

4,7

4,7

4,0

4,0