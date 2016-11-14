Брянск, 14 ноября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В 2016 году арендная плата за земельные участки в Брянске выросла почти в 10 раз. Как сообщает портал «Брянская улица», если в 2015 году жители заплатили 1,3 тысячи рублей за участок в 10 соток, то в 2016 году придется раскошелиться на 12 тысячи рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Повышение произошло из-за принятого в декабре 2015 года постановления регионального правительства. Согласно ему, кадастровая стоимость участков выросла в 5 раз, также увеличилась почти в два раза процентная ставка — с 0,36% до 0,6%

«От имени жителей города Брянска председатели советов ТОС и председатели уличных комитетов обращаются к правительству Брянской области и администрации города Брянска. Мы требуем пересмотреть нереально завышенную процентную ставку, а в некоторых случаях и саму кадастровую стоимость — это является правом муниципалитета», — цитирует издание обращение председателей территориальных общественных самоуправлений к властям региона и города.

ИА REGNUM напоминает, что ранее подобная проблема возникла в Тамбове. В октябре жители с удивлением увидели, что за имущество физлиц им придется заплатить 20−40 тысяч рублей в год. Такие суммы появились в квитанциях из-за пересмотра ставок налога. Тогда губернатор Александр Никитин пообещал жителям региона, что с 1 декабря 2016 года они будут получать квитанции на уплату налога на имущество, в которых не будет экстремально завышенных ставок.