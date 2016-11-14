Ярославль, 14 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. По итогам сентября 2016 года средняя заработная плата жителей Ярославской области составила чуть больше 28 тысяч рублей. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате, по сравнению с сентябрем 2015 года она выросла на 6,7%.

Деньги

Увеличилась величина среднего заработка и по сравнению с августом — по данным статистики, по итогам восьмого месяца года этот показатель составлял 27,3 тысячи рублей.

Однако рост показывает уровень начисленной номинальной заработной платы. Ее реальный показатель по итогам третьего квартала текущего года упал по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,8%, по сравнению с предыдущим периодом — на 5,4%.

Между тем, индекс потребительских цен продолжает увеличиваться. В сентябре уровень инфляции составил 0,2%. Аналогичную динамику цены продемонстрировали и в октябре. При этом продукты подорожали по сравнению с сентябрем на 0,6%, непродовольственные товары — на 1,1%. А вот платные услуги для населения стали дешевле на 1,5%.

Подорожали хлеб, макароны, мясо и птица, молочные продукты, сыр, масло, овощи, алкоголь. А вот мука, крупы, рыба, сахар и кондитерские изделия стали дешевле.