Манила, 14 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в случае, если боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изгнанные из Сирии и Ирака, попытаются укрыться на территории Филиппин, он откажется от обязательств в области прав человека, чтобы защитить свою народ, сообщает 14 ноября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

«После того, как террористы Ближнего Востока лишатся подконтрольной им территории и будут изгнаны из жилых районов, где они могли переночевать,… они отправятся в другие места. Они придут и сюда, мы должны к этому подготовиться», — сказал Дутерте.

«Запомните, эти парни не имеют и малейшего шанса на то, что называется правами человека, поверьте мне. Я не могу позволить, чтобы моих людей убивали во имя соблюдения прав человека, этой фигни», — добавил президент Филиппин.

Напомним, ранее министр обороны Малайзии также заявил о том, что необходимо предпринять меры предосторожности для защиты от боевиков, которые могут попытаться укрыться в странах Юго-Восточной Азии, в случае успеха Вооруженных сил Ирака в операции по освобождению города Мосул.