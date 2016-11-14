Веллингтон, 14 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Правительственная группа ученых GeoNet разработала ряд сценариев и рассчитала вероятность новых толчков после сейсмической активности прошедшей ночью, сообщает издание New Zealand Herald.

Новая Зеландия

По данным экспертов, вероятность землетрясения магнитудой 7 и более баллов по шкале Рихтера на следующий день составляет около 12% в регионе между северной частью города Крайстчерч и Веллингтоном, а также западнее от Голден Бэй. Вероятность землетрясения в ближайший месяц составляет 32%.

Значительно выше вероятность появление афтершоков после землетрясения, 93% — в течение ближайшей недели и 98% — в течение месяца.

Ученые GeoNet пришли к выводу, что прошедшей ночью произошло сразу 2 землетрясения, одно за другим, это объясняет продолжительность толчков — около двух минут. Сара МакБрайд, эксперт GeoNet, рассказала, что землетрясения были результатом двух разных сейсмических сдвигов.

Наиболее вероятный сценарий по данным GeoNet — появление афтершоков магнитудой около 5 баллов в течение ближайших месяцев в регионе эпицентра вблизи Калвердена, вдоль побережья Каикоура до мыса Кэмпбелл.