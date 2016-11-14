Калуга, 14 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. 53-летний конкурсный управляющий муниципального унитарного предприятия Боровского района Калужской области подозревается во взяточничестве. По словам официального представителя калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Лилии Мошковой, взятка превысила сумму в 3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы управления ФСБ России по Калужской области Задержание силовиками взяточника.

По словам Мошковой, правоохранительными органами была получена информация о том, что мужчина планирует организовать конкурс по продаже очистных сооружений в селе Ворсино Боровского района и обеспечить победу в данном конкурсе в пользу конкретного лица. На основании полученной информации региональными органами УМВД и УФСБ было организовано оперативное мероприятие «оперативный эксперимент», где в качестве заинтересованного лица, дающего взятку, выступил оперативный сотрудник.

Вечером 11 ноября конкурсный управляющий муниципального предприятия получил в Калуге взятку в размере 3 млн 350 тыс. рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года в Калужской области на 14% зафиксирован рост количества выявленных в регионе преступлений коррупционной направленности. При этом более 40% из них составляют факты взяточничества в наиболее значимых сферах правоотношений: размещении государственного заказа, контрольно-надзорных, разрешительных и других. Так, по словам прокурора области Александра Гулягина, средний размер взятки составил более 90 тыс. рублей. Из числа лиц, осуждённых за преступления коррупционной направленности, штрафы присуждены 22, к лишению свободы приговорены 24 человека, 9 из них — условно.