Москва, 14 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Вопрос социального равенства и уровня доходов по-прежнему занимает экономистов, и чем шире рамки, тем интереснее наблюдения. В обнародованном докладе ЕБРР Transition Report 2016−2017 отмечается, что в последние 25 лет доход у 23% россиян вырос ощутимым образом, на 70% в среднем. Частые случаи показывают и 120%, и 140% роста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Как обычно, ярче всего показатели либо у тех, кто зарабатывал очень мало, либо у тех, кто получал очень много. У большинства же граждан России за 25 лет доходы выросли от нуля до 70%, то есть ниже среднего показателя.

Если суммировать инфляцию в России за этот же отрезок времени, с 1991 по 2016 годы включительно, цифры получатся четырехзначными во многом за счет показателей 1992−1995 годов и 1998−2001 годов. Так, в 1994 году индекс потребительских цен в РФ составил 214%. Сравнительно недавно в 1998 году — 84,47%. Последние 16 лет инфляция в стране находится в пределах 20%, в текущем году она минимальна и пока оценивается чуть выше 6%.

Получается, что этот самый рост доходов для узкой группы населения, отраженной в исследовании ЕБРР, давно был «съеден» банальной российской инфляцией. Неравенство доходов было и остается: разница такая же яркая, как и четверть века назад. Но и «болезнь» слишком высокой инфляцией, делающая повседневную жизнь российских граждан непростой и недешевой, тоже сохраняется актуальной.