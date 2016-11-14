Калининград, 14 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Балтийском море экипажи корветов «Сообразительный» и «Стойкий» провели ракетные стрельбы по сложным морским мишеням. Как сообщили сегодня, 14 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота в Калининграде, цели тактического учения имитировали корабль и крылатую ракету условного противника.

Штаб Балтфлота Корвет Балтфлота

Ракетная стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с использованием ударного оружия корветов — противокорабельного ракетного комплекса «Уран» и зенитного ракетного комплекса «Редут».

Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия, отметили в штабе. Запущенные с корветов ракеты успешно поразили назначенные цели.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что морские учения в Калининградской области, окружённой странами НАТО, проходят на фоне воинственных заявлений ряда европейских политиков после избрания Дональда Трампа президентом США.

Так, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила накануне, что ЕС не может «сидеть и ждать», пока новая администрация США определится со своим внешнеполитическим курсом.

«Европейцам необходимо укреплять собственную безопасность и углублять кооперацию в сфере оборонной политики независимо от смены администрации США», — считает Могерини.

Одновременно в Польше были обнародованы результаты соцопроса, показывающие, что 71% поляков выступают за вооружённую поддержку Литве, Латвии и Эстонии «в случае агрессии».