Москва, 14 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на декриминализацию побоев в отношении близких родственников, внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Единая Россия» и членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Цитата из м/ф «Маугли». реж. Роман Давыдов. СССР. 1973 Воспитание

Предлагается устранить неоднозначное толкование положений УК РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона, переводящего побои в разряд административных правонарушений, при этом в Уголовный кодекс были внесены особые нормы, распространяющиеся на побои, совершенные близкими родственниками.

«Под «побоями» в статье 116 УК понимаются «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью», то есть речь идет о ссадинах, синяках, — уточнила депутат Ольга Баталина. — Если в случае насильственных действий все-таки был причинен легкий вред здоровью, то это уже уголовное преступление и другая статья — 115».

Крайне важно найти баланс между профилактикой правонарушений, предотвращением насилия не только в семье, но и в целом в обществе, а с другой стороны — следует оставить людям шанс на примирение и восстановление отношений, сказала она. «Однако если мы видим, что человек склонен к насилию, побои происходят неоднократно, то есть, это системные действия, в этом случае они повлекут уголовное наказание. Именно для этого и была в Уголовный кодекс введена статья 116.1», — заключила Баталина.

Изменениями в статью 116 УК предлагается исключить «побои в отношении близких лиц» из числа преступлений. «Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям», — отмечается в сопроводительных документах.

При этом, согласно законопроекту, побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предлагается наказывать обязательными работами на срок до трехсотшестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.