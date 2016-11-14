Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Жители микрорайона «Суворовский» в Ростове-на-Дону бьют тревогу: сточные воды идут прямиком в реку Темерник. Сброс канализации зафиксировали горожане и выложили фотографии в социальные сети, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Река Дон

Пока ни городские власти, ни природоохранные структуры на появившееся сообщение не отреагировали. Некоторые интернет-пользователи сообщению не удивились, отметив, что весь город-миллионник «сливает помои в реку Дон».

Отметим, что в донской столице рестораны и заводы годами сбрасывают в канализацию вредные стоки, но отделываются только денежными штрафами. Так, несколько лет ростовчане страдали от сточных вод организации «Красный Аксай». Петицию-обращение создали летом этого года жители микрорайона «Платовский», Северного жилого массива, а также собственников трёх садоводческих товариществ. Тогда власти отреагировали довольно оперативно на распространенную информацию в Сети.

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Между тем, горожане возмущены качеством воды, которое напрямую зависит от состояния водоёмов. Петиция ростовчан с просьбой о дополнительной очистке воды набрала более 10 тыс. голосов поддержки. Помимо странного цвета и неприятного запаха, пользователи обращают внимание на наличие в воде паразитов. В социальных сетях ростовчане регулярно публикуют фотоснимки, на которых отчетливо видны личинки.

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