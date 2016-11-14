Калининград, 14 ноября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Калининградской области приостановлена санитарная вырубка всех лесов. Такое решение принял и.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов по итогам рабочего выезда в Нестеровский район, где расположен природный парк «Виштынецкий».

Gov39.ru Следы вырубки в уникальном Виштынецком заповеднике

«Очень много людей жалуется на то, что леса вырубаются варварским способом, санитарные рубки начинаются под сомнительными предлогами, не всегда проводятся восстановительные работы, — заявил Алиханов. — Конечно, санитарные рубки нужны. Но меня настораживает ситуация, когда на каждый случай санитарной рубки поступают жалобы».

Глава региона отметил, что мораторий на санитарную рубку леса вводится на время подготовки плана развития лесохозяйственного комплекса.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году общественные экологи зафиксировали сплошную вырубку дубов в природном парке «Виштынецкий», который является трансграничным природным комплексом на стыке России, Польши и Литвы.

Пока не вмешалась общественность, было вырублено около 1 гектара дубравы. По словам сопредседателя калининградского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Олега Авдыша, «в нашем лесу хозяйничал иностранец».

«Есть российско-шведская фирма, которая взяла часть Виштынецкого парка в аренду, — пояснил Авдыш корреспонденту ИА REGNUM. — Ни для кого не секрет, что в Европе таких дубов вообще не осталось. Все уже давно повыпилили».

По мнению председателя общественной организации «Зелёный фронт» Олег Иванова, объявленный и.о. губернатора мораторий на санитарную вырубку во всех лесах Калининградской области — «очень интересное решение».

«По Виштынцу была совсем отдельная история — там, как на особо охраняемой природной территории и без того были запрещены сплошные рубки (закреплено положением о природном парке), но потом Лесное агентство нашло лазейку и положение дополнили фразой — «кроме сплошных санитарных вырубок», после чего и понеслось, — прокомментировал эколог. — А вот запретить на всей территории области санитарные рубки — это, конечно, уже выходит за пределы проблематики особо охраняемых природных территорий».