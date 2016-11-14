Ярославль, 14 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Уровень преступности в Ярославской области идет на спад. С начала года в регионе зарегистрировано 15 856 правонарушений. Это на 12,7%, меньше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

Топор

В январе-октябре 2015 года рост преступлений в Ярославской области составил 36,8%. Наиболее существенная динамика роста наблюдалась по грабежам, кражам, мошенничествам и автоугонам. В 2016 году криминогенная картина несколько поменялась. По итогам октября правоохранительная статистика отмечает рост по мошенничествам (40,1%), хулиганству (31,3%) и изнасилованиям (35,7%).

При этом на 13,3% выросло количество лиц, совершивших преступления — всего 6258 человек. Чаще нарушать закон стали несовершеннолетние — 307 человек, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число правонарушительниц прекрасного пола увеличилось на 18,1% (949 человек), безработных — на 8,8% (174 человека). Кроме того, статистика отмечает рост числа преступлений, Совершенных в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, на 22,3% (2784).