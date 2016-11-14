Законопроект о запрете детям чиновников учиться за границей внесен в ГД
Москва, 14 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запрет детям чиновников и топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций получать школьное образование за границей, внес в Госдуму депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.
Ограничения распространяются на иностранные образовательные организации, ведущие свою деятельность за пределами территории Российской Федерации. При этом получение образования в филиалах российских образовательных организациях за рубежом — допускается.
Устанавливаемые ограничения касаются лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов РФ и муниципальной службы.
Принятие закона, отмечает депутат, позволит создать дополнительный стимул должностным лицам и гражданским служащим как для повышения уровня российского образования, так и в целом для создания в России благоприятных условий для развития подрастающего поколения.