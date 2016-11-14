Москва, 14 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запрет детям чиновников и топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций получать школьное образование за границей, внес в Госдуму депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ограничения распространяются на иностранные образовательные организации, ведущие свою деятельность за пределами территории Российской Федерации. При этом получение образования в филиалах российских образовательных организациях за рубежом — допускается.

Устанавливаемые ограничения касаются лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов РФ и муниципальной службы.

Принятие закона, отмечает депутат, позволит создать дополнительный стимул должностным лицам и гражданским служащим как для повышения уровня российского образования, так и в целом для создания в России благоприятных условий для развития подрастающего поколения.