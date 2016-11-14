Ярославль, 14 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Визит Владимира Путина в Ярославль дал неофициальный старт губернаторской избирательной кампании в Ярославской области, которая, вероятно, будет фактически безальтернативной. Так полагают ярославские эксперты, опрошенные ИА REGNUM. Выборы губернатора пройдут в сентябре следующего года, сейчас обязанности главы региона исполняет Дмитрий Миронов, назначенный на этот пост в июле.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Миронов

«Президиум Госсовета, инвестиции — это, безусловно, полезные вещи, но это, скорее, подложка для главного — поддержки Дмитрия Миронова. Это неофициальный старт предвыборной кампании, сигнал местной элите. Вопросы рабочих моторного завода или тех, кто их специально подготовил, а также ответы Владимира Владимировича не оставили никаких сомнений на этот счет. Дмитрий Миронов — лицо, которому Президент доверяет, это государево око. В связи с этим можно ожидать, что исход выборов губернатора предрешен уже сейчас. Да, формальная альтернатива будет. Будут согласованные с Администрацией Президента кандидаты от коммунистов или «Справедливой России», которые пройдут муниципальный фильтр, но о реальной конкуренции говорить не приходится. В этом плане избирательная кампания будет скучной», — полагает социолог Евгений Голубев.

Тему личности врио губернатора задали во время общения с главой государства сотрудники ярославского завода «Автодизель». Владимир Путин охотно поддержал беседу, которую приводит официальный сайт Президента:

«Реплика: Владимир Владимирович, у нас в Ярославской области новый губернатор — Дмитрий Юрьевич Миронов. В первую очередь он приехал к нам на производство. Нам в принципе, нашим коллегам это очень понравилось, потому что производство у нас градообразующее.

Владимир Путин: Он приехал только вместе со мной или он раньше приезжал?

Реплика: Нет, раньше приезжал. Как вступил в должность, он сразу же приехал. Молодая команда нового губернатора очень много делает для нашего города. Они как‑то взялись быстро и очень хорошо.

Владимир Путин: Это вопрос или Вы решили похвалить его на всякий случай — может, чего подбросит?

Реплика: Мы это не готовили.

Реплика: Нет-нет, это очень хорошо, правда.

Реплика: Я как отец замечаю: у нас столько лет не ремонтировались детские площадки, а сейчас пошли проверки детских площадок, у нас стали убираться улицы.

Владимир Путин: Как раз хотел спросить: улицы‑то убирают?

Реплика: Да-да.

Реплика: Можно я добавлю? У нас привели в порядок историческую часть города, у нас убрали оттуда баннеры, и вообще у нас город правда похорошел. Спасибо Вам большое, Дмитрий Юрьевич. Побольше бы таких губернаторов.

Реплика: Да, у нас недавно была проведена акция «Снежный билет», которая коллапс наш разгрузила на улицах города.

Вот интересует вопрос: какими критериями Вы руководствуетесь при выборе губернатора?

Владимир Путин: Критерии обычные, здесь нет ничего секретного, — критерии профессиональной пригодности и порядочности. Дмитрия Юрьевича я знаю очень давно, много лет. Он дорос до уровня замминистра внутренних дел, в министерстве занимался тоже вопросами экономики, человек очень деятельный, энергичный, способный, иначе я бы не предложил ему эту работу. И очень порядочный, это один из главных критериев. Надеюсь, что он свои лучшие качества на этой работе и проявит. Собственно, вот и всё, я желаю ему успехов.»

По мнению экспертов, формат позитивных рекомендаций Дмитрию Миронову тоже не случаен. Ведь новому главе региона предстоит избираться на прямых выборах. И сигнал был дан не только местной элите, но и, что более важно, простым людям.

«Приезд Президента я воспринимаю как оказание поддержки врио губернатору области и фактически как команду на старт его избирательной кампании. Именно поэтому был выбран идеальный, на мой взгляд, формат встречи с трудовым коллективом, где Президент дал качественную рекомендацию Дмитрию Миронову», — считает заместитель председателя Ярославской областной думы, кандидат экономических наук Павел Исаев.

Дмитрий Миронов выступил и на заседании Президиума Госсовета, где рассказал об инвестиционном потенциале региона. Кроме того, в рамках визита состоялась двусторонняя встреча врио губернатора и Президента, на которой Миронов попросил о поддержке двух крупных проектов на территории региона — строительства Карабулинской развязки в Ярославле и нового корпуса онкологической больницы также в областном центре. Дмитрий Миронов присутствовал и на возложении цветов к мемориалу погибшей команде «Локомотив».

Все мероприятия в том или ином формате показывали федеральные телеканалы, в том числе и прямую речь главы Ярославской области. Ожидалось также, что Владимир Путин примет участие в открытии построенной РЖД хоккейной школы, не имеющей себе равных по масштабам в стране. Однако эта часть программы не состоялась. Вероятно, открытие хоккейного комплекса станет отдельным крупным событием, в том числе и федерального масштаба. Эксперты полагают что вслед за моральной поддержкой должна последовать и материальная.

«Ситуация с региональным бюджетом очень сложная, понятно, что есть надежды на федеральные средства. Конечно, построить Карабулинскую развязку до выборов невозможно, на это уйдет несколько лет, но можно дать старт строительству и это будет позитивная новость накануне выборов. Говорить, что на Ярославль прольется золотой дождь, преждевременно. Президент ничего конкретного не обещал, но какая-то помощь, вероятно, будет», — полагает Евгений Голубев.

«Нам остаётся на это только надеяться. Объективная финансовая ситуация в стане крайне сложная. Важны резолюции которые Президент традиционно накладывает на просьбы губернатора. Как только мы их увидим, то поймем, готов ли Владимир Владимирович Путин поддержать регион ещё и рублем», — считает Павел Исаев.

По мнению Павла Исаева, Владимиру Путину важно, чтобы у Дмитрия Миронова «все получилось», однако это не означает, что для врио губернатора будут созданы «тепличные условия».

«Ему важно, чтобы он справился на равных основаниях и заслужил авторитет как публичный политик и руководитель. Потому что это человек из его близкого окружения и он старается усилить свою команду», — считает Павел Исаев.