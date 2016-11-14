Мюнхен, Германия, 14 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Официальные представители немецкой компании Siemens заявили, что компания приобретет международную корпорацию Mentor Graphics за $4,5 млрд, сообщает 14 ноября Reuters.

Mentor.com Полупроводники

Компания Siemens купит акции Mentor Graphics, которая специализируется в разработке программного обеспечения для проектирования полупроводниковых приборов, по $37.25 за штуку.

Руководство Siemens считает, что приобретение Mentor Graphics позволит сэкономить значительные средства и увеличить доход компании в течение четырех лет более чем на $108 млн, без учета налоговых выплат.