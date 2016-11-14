Вашингтон, 14 ноября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, разводится с бывшим главой государства Биллом Клинтоном. Фотографию некоего судебного иска о разводе опубликовала американская газета Christian Times Newspaper, правда, не пояснив, где именно он был подан.

Иван Шилов ИА REGNUM После выборов в США

По данным издания, причиной расставания политиков, состоявших в браке с 1975 года, якобы стали некие «непримиримые разногласия».

Отметим, что официального подтверждения данной информации нет.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах главы Белого дома в США, состоявшихся 8 ноября. По последним данным, миллиардер Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.