Якутск, 14 ноября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Арктический регион играет ключевую роль в вопросе эмиссии углекислого газа на Земле. Вследствие изменения климата в Арктике может произойти выброс в атмосферу большого количества углерода, содержащегося в вечной мерзлоте. Об этом в ходе международного симпозиума в Якутске заявил итальянский ученый, научный сотрудник Дальневосточного федерального университета Лука Белелли Маркезини, сообщает пресс-служба (ДВФУ).

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика М. Меньшикова Айсберг. о Чампа.

На протяжении нескольких лет Маркезини и его коллеги изучали результаты мониторинга парниковых газов в Гренландии, на островах северной Атлантики, Севере России и в Сибири. Ученый отметил, что в течение последних 50 лет средняя температура воздуха в Якутии увеличилась на 1,5 — 3 градуса.

«Изменения климата в Арктическом регионе идут очень быстро, в 3−4 раза быстрее, чем в среднем по планете», — пояснил специалист и добавил, что изучать природные и климатические особенности Арктики крайне важно.