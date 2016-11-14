Самара, 14 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Бюджет Самары в 2017 году будет бездефицитным с одинаковым общим объемом доходов и расходов — 13,7 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

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В законопроекте о бюджете Самары на 2017 год предельный объем муниципального долга в 2017 году установлен в сумме 15 млрд 98 млн рублей, в том числе по видам долговых обязательств: кредиты, полученные городским округом от кредитных организаций — 13 млрд 659 млн рублей; бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы РФ — 1 млрд 439 млн. Гарантии городского округа (муниципальные гарантии) — ноль рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Самары на 2016 год был принят со следующими основными характеристиками: общий объем доходов и расходов — 14 млрд 26 млн рублей, дефицит — 0.

27 августа с учетом очередных изменений бюджет Самары-2016 утвержден со следующими основными характеристиками: общий объем доходов — 23 млрд 692 млн рублей; общий объем расходов — 23 млрд 830 млн, дефицит — 137 млн 875,3 тыс. рублей.

На конец октября текущего года общая сумма ухода от налогов, сборов за незаконное использование земель и долгов в бюджет Самары превысила 1 млрд рублей. Такие данные озвучил руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов Владимир Князев. Решить проблему призвано подписанное соглашение о сотрудничество между мэрией Самары и УФССП.

Напомним также, в Самаре крупных инвесторов, вкладывающих в свой проект 100 млн рублей, а также создающих не менее 30 рабочих мест, освободили от земельного налога. Льгота начнет действовать с 1 января 2017 года. Такое решение принято Самарской городской думой.

Как пояснила председатель гордумы Галина Андриянова, основной целью установления льготы является формирование благоприятного инвестиционного климата в Самаре.