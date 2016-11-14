Мурманск, 14 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Атомный ледокол «Сибирь» отбуксирован на СРЗ «Нерпа» для дальнейшей утилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Росатомфлоте.

jmp71 Ледокол

«Сибирь» стала первым атомным ледоколом, отправленным на утилизацию, — отметил начальник отдела Евгений Свиридов. — Ледокол полностью подготовлен к утилизации. Для обеспечения безопасного хранения на плаву и буксировки судно было законвертовано и прошло комплексное инженерно-радиационное исследование и доковый ремонт».

Как считают в Росатомфлоте, на примере «Сибири» будет продемонстрирована потенциальная возможность утилизации атомных ледоколов. Изначально планировалось утилизировать судно целиком, но, по инициативе работников «Атомфлота», схема была изменена. Благодаря этому стоимость работ снизилась с 1,7 миллиарда до 700 миллионов рублей.

«Специалисты СРЗ «Нерпа» произведут работы по выемке ядерной энергетической установки, — пояснил Свиридов. — Оборудование будет извлечено в сформированную заранее блок-упаковку. Её доставят в пункт долговременного хранения, расположенный в Сайда-губе, а оставшийся корпус с надстройкой отправят на металлолом. Вырученные средства, порядка 100−200 миллионов, планируется направить на утилизацию последующих судов ФГУП «Атомфлот».

Отметим, на сегодняшний день из эксплуатации выведены ледоколы «Арктика» и «Россия».

Напомним, по информации ИА REGNUM, атомный ледокол «Сибирь» был построен на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде. Его ввели в эксплуатацию 28 декабря 1977 года. В 1978 году атомный ледокол «Сибирь» впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка. В 1978 году ледоколом был выполнен экспериментальный высокоширотный рейс. Судно вывели из эксплуатации в 1992 году.