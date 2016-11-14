Таллин, 14 ноября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. До января 2017 года вылов судака в озерах Чудском, Псковском и озере Лямми (Теплом) в эстонских территориальных водах запрещен, как и использование сетей и снастей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, сообщили в Министерстве сельской жизни Эстонии со ссылкой на распоряжение главы ведомства, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Урмаса Круузе.

Avercamp Hendrick. Рыбак извлекает сеть. 1595

Своё решение министр аргументировал практическим выполнением местными рыбаками годовой квоты на вылов судака: при квоте 757,7 тонн выловлено уже 715,6 тонн.

Введен запрет на ловлю рыбы снастями далее, чем на километр от берега, а также сетями дальше, чем 500 метров от берега. Сообщается, что, в соответствии с законодательством, подобные запреты вводятся, если годовая квота вылова судака для данного региона превысила 90%.