Из-за квот введен запрет на ловлю рыбы сетями в эстонских озерах
Таллин, 14 ноября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. До января 2017 года вылов судака в озерах Чудском, Псковском и озере Лямми (Теплом) в эстонских территориальных водах запрещен, как и использование сетей и снастей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, сообщили в Министерстве сельской жизни Эстонии со ссылкой на распоряжение главы ведомства, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Урмаса Круузе.
Своё решение министр аргументировал практическим выполнением местными рыбаками годовой квоты на вылов судака: при квоте 757,7 тонн выловлено уже 715,6 тонн.
Введен запрет на ловлю рыбы снастями далее, чем на километр от берега, а также сетями дальше, чем 500 метров от берега. Сообщается, что, в соответствии с законодательством, подобные запреты вводятся, если годовая квота вылова судака для данного региона превысила 90%.