Таллин, 14 ноября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Уровень безработицы в третьем квартале 2016 года составил в Эстонии 7,5%, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года безработица выросла на 2,3%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Отмечается, что рост безработных зафиксирован и по отношению к предыдущему кварталу: во втором квартале 2016 года она равнялась 6,5%. Общее число безработных достигло 53 тысяч человек, половина которых находится в этом статусе больше полугода.

По данным департамента, в Эстонии число работников в трудоспособном возрасте (15−74 года) составило в третьем квартале 653 000 человек, а неактивных на рынке труда граждан в этой же возрастной категории зафиксировано 276 100 человек. Число и тех, и других незначительно сократилось за год. Уровень трудовой занятости составил 66,7%.