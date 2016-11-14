Москва, 14 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Акции российской авиакомпании «Трансаэро» выросли на 39% на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Transaero.ru Трансаэро

Цена акции авиакомпании достигала 5,87 рубля. Рост возник на фоне информации о планах совета директоров создать на базе этой авиакомпании нового авиаперевозчика с сохранением бренда «Трансаэро».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября генеральный директор «Трансаэро» Александр Бурдин заявил, что совет директоров компании одобрил план по спасению предприятия путем создания новой авиакомпании. Теперь предложение должно быть поддержано кредиторами, включая Сбербанк.

Напомним, «Трансаэро», бывший крупнейший частный авиаперевозчик России, была признана банкротом осенью 2015 года. Общий долг компании составляет 250 млрд руб. Полёты компании прекращены по решению Росавиации 26 октября 2015 года.