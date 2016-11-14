Москва, 14 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Нефть протестировала зону 45 долларов за баррель и пока торгуется ниже на фоне очередного увеличения мировой добычи. По-прежнему сохраняются шансы прорыва этой отметки и уход котировок нефти в зону 42 доллара за баррель, говорит аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Пара доллар/рубль протестировала зону 66 рублей за доллар, которая является границей среднесрочного канала, указывает аналитик. «Прорыв этой зоны приведет к росту американской валюты до отметки 68 рублей за доллар», — поясняет Антонов.

«На рынке продолжается повышенная волатильность, и инвесторы рассматривают возможные шаги от новой администрации Трампа. Пока картина складывается противоречивая: доходность американских трежерис (долговых обязательств правительства США) растет, достигнув уровня 2015 года, но аппетиты к риску возвращаются, толкая индексы к новым максимумам. Неожиданная победа республиканца и неясность новой экономической политики страны будет еще 2 месяца раскачивать биржевые активы», — прогнозирует эксперт.

Индекс доллара вошел в фазу роста, пара евро/доллар протестировала зону 1,08 долларов за евро, говорит эксперт. «Ожидаем отскок в рамках коррекции. Возможно, драйвером этого станет выступление главы ЕЦБ», — предполагает Антонов.