Москва, 14 ноября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин согласился с предложением правительства РФ о подписании соглашения между Москвой и Ереваном об объединенной группировке войск Вооруженных сил (ВС) двух стран. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооружённых сил Республики Армения и Вооруженных сил РФ», — говорится в документе.

В тексте распоряжения также говорится, что президент РФ поручил Минобороны РФ и МИД РФ провести переговоры с армянской стороной и подписать указанное соглашение после достижения договоренностей.

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