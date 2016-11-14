Москва, 14 ноября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают ставить антирекорды. На этот раз баррель Brent утратил ключевую поддержку 45, что существенно ухудшило технические перспективы актива, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас. Котировки нащупали дно на новом 3-месячном минимуме в районе 44,20, потеряв за день 2,36%.

ptra Нефть

«Поводов для распродаж на рынке энергоносителей сейчас немало. Во-первых, по мере приближения саммита ОПЕК в Вене рынки все больше сомневаются в успехе предстоящей встречи производителей, которые продолжают активно наращивать добычи и лишь говорят о заморозке и сокращении объемов. Не порадовал и ноябрьский доклад МЭА, которое не надеется на активизацию роста спроса на нефть, как, впрочем, и сама ОПЕК. Также свою лепту в текущее удешевление Brent внесла победа Трампа на выборах в Штатах», — пояснил Салас.

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«Баррель Brent подобрался к следующей психологической поддержке 44 и в случае отсутствия бегства от рисков на старте недели актив может взять небольшую паузу. Однако в текущих условиях котировкам вряд ли удастся существенно восстановиться, и общие перспективы предполагают дальнейшее развитие негативного сценария. В случае утраты отметки 44,20, на пробое 44 Brent первым делом нацелится на 43,80», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, стоимость нефти в понедельник снижается, продолжая отыгрывать данные об увеличении объемов добычи нефти ОПЕК, а также о росте числа буровых установок в США. По состоянию на 08.48 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,01%, до 44,75 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,21%, до 43,32 доллара за баррель.