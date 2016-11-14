Москва, 14 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Продажа части акций из госпакета в Сбербанке в 2017 году не планируется. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Не будем», — сказал Силуанов.

10 ноября замглавы Минэкономразвития Евгений Елин сообщил, что ведомство предлагает включить Сбербанк России в план приватизации на 2017−2019 годы.

«Точно входят (в план приватизации) ВТБ и «Совкомфлот», — сообщил тогда замминистра. — Рассматривается и Сбербанк».

Со своей стороны замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев уточнил, что приватизация акций кредитной организации без потери контроля государства возможна.

«Сбербанк не совсем относится к приватизации, но, строго говоря, у нас есть возможность приватизировать небольшую часть Сбербанка, — сказал Моисеев. — Без снижения доли голосующих акций правительства до ниже чем 51%».