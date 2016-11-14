Чебоксары, 14 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Чебоксарский дзюдоист Никита Линник впервые стал призёром чемпионата России по спорту слепых. Выступая в весовой категории до 100 кг, он стал обладателем бронзовой медали, сообщили ИА REGNUM в Минспорте Чувашии.

Cap.ru, Минспорт Чувашии Дзюдоист Никита Линник завоевал «бронзу»

Чемпионат России по дзюдо среди слепых и слабовидящих спортсменов прошёл в подмосковном Раменском. Чувашию на состязаниях представляли два воспитанника столичной Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы Никита Линник и Дмитрий Орлов (тренер Александр Ясмаков). На пьедестал поднялся Никита Линник, завоевав «бронзу» в весовой категории до 100 кг. Дмитрий Орлов замкнул пятёрку сильнейших в весовой категории мужчин до 90 кг — для спортсмена нынешний чемпионат стал дебютным в спортивной карьере.

Всего борьбу за награды турнира вели около сотни спортсменов из 36 регионов страны. Уровень претендентов на награды был высоким: на татами вышли сразу 7 Заслуженных мастеров спорта России, 8 мастеров спорта международного класса. Поединки проводились в 7 весовых категориях.