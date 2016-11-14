Москва, 14 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Рубль продолжил нести масштабные потери. По итогам минувшей пятидневки российская валюта подешевела на 2,5%, а с начала месяца (октября) потеряла без малого 5% в паре с долларом, отмечает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Пробив максимумы начала сентября в районе 65,80, пара доллар/рубль отметилась на максимуме 4 августа 66,29.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Рубль слишком долго противился сигналам с рынка нефти, и неопределенность в связи с победой Трампа послужила той самой «последней каплей», которая спровоцировала массовые распродажи российской валюты. После эйфории к отечественным игрокам пришло осознание того, что приход Трампа к власти в США вовсе не гарантирует отмены санкций против РФ. Кроме того, в сырьевом сегменте усиливаются страхи по поводу очередного провала переговоров ОПЕК», — пояснил Ковалев.

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«Это создает условия для дальнейшего удешевления нефти и, соответственно, рубля. Сегодня, 14 ноября, доллар может снова отправиться за пределы уровня 66 рублей и протестировать максимумы в районе 66,30 рубля и в дальнейшем нацелиться на 67 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, российский рубль снизился к доллару и вырос к евро. Так, на открытии торгов Московской биржи (с 10:00 мск) доллар США повысился на 27 копеек и составил 65,99 рубля. Биржевой курс евро снизился на 12 копеек — до 71,24 рубля. Цены на нефть марки Brent снизилась на 0,01%, до 44,75 доллара за баррель.