Грозный, 14 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Как рационально управлять бюджетными средствами, как снизить потери при вложении денег и повысить эффективность отраслей экономики — эти вопросы планируют решить власти Чечни, обратившись к опыту Японии и ряда стран Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейка рубль бережёт

Для решения этих задач в республике намерены прибегнуть к внедрению программы «Бережливый регион». Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы и правительства Чечни, в настоящее время Министерство финансов республики ведет переговоры со шведской компанией «Триатлон АБ» (Triathlon), которая поможет внедрить принципы рационального управления финансами.

Концепция «Бережливый регион», как написал глава ведомства Усман Рассуханов на своей странице в соцсети, необходима «для достижения синергетического эффекта от мероприятий по внедрению бережливого управления».

При этом, по словам министра, для достижения эффекта от бережливого управления будет применяться концепция «Шесть сигм», лин-технологии и японский опыт бережливого производства.

В первую очередь принципы бережливого управления будут внедрены в системе здравоохранения Чечни. А в дальнейшем, как отметил Рассуханов, они будут распространены по другим отраслям экономики и социальной сферы региона.

Для справки:

Концепция «Шесть сигм» была разработана и применена в 1986 году в американской корпорации Motorola. Производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования, разработчик первого в мире сотового телефона, стал нести потери в связи с резко снизившимся качеством его продукции, особенно заметным на фоне успехов японских конкурентов. Новая система управления качеством «Шесть сигм» помогла корпорации справиться с кризисом.

В соответствии с концепцией для бережного управления необходима постановка краткосрочных целей, ориентированных на дальнейшие долгосрочные цели. При этом краткосрочными целями являются бизнес-процессы, выполняемые на определенном уровне, а долгосрочными — улучшение бизнес-процессов, ориентированное на удовлетворение спроса потребителей и повышение рентабельности производства.

Основным принципом концепции являются измерения. Так, в статистике и теории вероятности греческой буквой «сигма» обозначают среднеквадратическое отклонение. Чем меньше отклонение, тем меньше брака в производственных процессах. Наилучший показатель работы без отклонений — это шесть «сигм» — 99,99 966% работы без дефектов.

В настоящее время эту концепцию используют более 250 крупнейших компаний мира.