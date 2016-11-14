Москва, 14 ноября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В октябре 2016 года доллар США укреплялся относительно большинства мировых валют, в том числе валют стран с формирующимися рынками. Этому способствовало заметное усиление ожиданий повышения ФРС США ключевой ставки после выхода благоприятной статистики по рынку труда США и заявлений представителей американского регулятора о возможном ужесточении денежно-кредитной политики до конца 2016 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В результате на российском валютном рынке заметно повысился спрос на иностранную валюту со стороны нерезидентов. Банки-нерезиденты частично закрывали ранее открытые длинные позиции по рублю, сокращая объем размещаемой рублевой ликвидности на рынке валютных свопов и снижая спрос на рублевые финансовые активы.

«Это оказывало понижательное давление на курс рубля, которое в первой половине октября частично компенсировалось ростом цен на нефть, а во второй половине месяца, напротив, усиливалось их снижением. В результате по итогам октября наблюдалось незначительное ослабление рубля», — говорится в докладе ЦБ.

При этом волатильность котировок фьючерсов на нефть сорта Brent в октябре была заметно ниже, чем в предыдущем месяце, что способствовало уменьшению волатильности курса рубля и ее возвращению к уровню лета 2014 года — то есть, периоду предшествовавшему введению режима плавающего валютного курса, отмечают в ЦБ.

По прогнозам регулятора, в ноябре 2016 года участники рынка опционов ожидают небольшого повышения волатильности курса доллара США к рублю.