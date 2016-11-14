Барнаул, 14 ноября, 2016, 10:24 — ИА Регнум.



Архив семьи Семья Мерлушкиных переехала из Москвы в алтайское село и создала свой «СССР»

«Как снегопад — хоть увольняйся!»

Всю неделю Алтайский край находился во власти сильнейших снежных метелей, а алтайские дорожники вновь вынуждены были проходить проверку на прочность. Впрочем, не всем это удалось. Если трассы федерального и регионального значения еще хватало сил расчищать, что о городских дорогах в Барнауле, к примеру, этого не скажешь. Краевая столица буквально застывала в пробках из-за многочасового снегопада. Корреспонденты программы «Вести-Алтай» сегодня, 14 ноября, рассказали о своих впечатлениях, посмотрев, как работают в ночную смену.

«Как снегопад — хоть увольняйся!» — говорят дорожники. Ночная смена работает уже десятый час, а впереди еще два, — намотали чуть ли не сотню километров. По словам инженера дорожного хозяйства МБУ «Барнаулавтодор» Владимира Быкова, в первую очередь расчищают центральные улицы, — где идет общественный транспорт. А днем процесс уборки затруднен из-за автомобильного движения.

Кстати, сами коммунальщики, которых весьма часто ругали за плохо очищенные дороги, не в восторге от водителей. По причине стихийных парковок неубранными остаются десятки участков.

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«Веселый молочник» обосновался на Алтае

Пока соотечественники американца Джастаса Уолкера делали свой гражданский выбор, он тоже выбрал свой путь, обосновавшись на Алтае на долгую счастливую жизнь с женой и тремя дочками. Историю удивительной семьи 11 ноября опубликовала газета «Алтайская правда».

«Веселый молочник», как прозвали россияне Джастаса Уолкера за его лаконичные остроумные ролики в Интернете, переехал на Алтай меньше месяца назад из Красноярского края. Там он разводил молочный скот, занимался переработкой молока и был бы вполне доволен своей фермерской жизнью, если бы не разыгралась астма, которой парень страдает с детства. Врачи посоветовали сменить климат на предгорный, и Уолкеры, наслышанные о красотах региона, приняли решение о переезде.

Алтайская правда «Веселый молочник» Джастас Уолкер переехал на Алтай

На территории Степного сельсовета Солонешенского района Джастас приобрел 100 гектаров земли, на которой сейчас идет строительство. Возводятся юрты в современном комфортабельном варианте, одна — для Уолкеров, вторая — для друзей, третья — гостям. Часть участка, по прикидкам фермера, пойдет под пастбище для баранов и коз, часть — под кормовые культуры. На днях Джастас купил в Степном квартиру, где вскоре пропишет семью. А пока идет стройка, американцев приютил в Солонешном их русский друг Виталий.

В Красноярске Уолкеры выпускали линейку молочной продукции: от сливок и творога до классики мягких сыров — феты, моцареллы, рикотты. Здесь собираются пополнить ее твердыми сырными сортами.

«Россия — одна из немногих промышленно развитых стран мира, где еще свободна ниша фермеров-частников, производящих натуральное питание. Свою продукцию они могут противопоставить «химическому» массовому производству мяса, сыра и т. д. Закон к ним лоялен в отличие от США, где законодатель более тяготеет к крупным производственным компаниям. Я иду сюда, потому что мелкотоварное производство эффективно. Мой личный опыт тому подтверждение, — пояснил «Веселый молочник». Он уже наслышан про «Алтай — место силы», но и на этот счет имеет свое мнение: «Сила — от людей. Любовь, добро, взаимоуважение — вот настоящая сила. Думаю, ее здесь хватает».

В день, когда журналисты «АП» приехали к Уолкерам, американцы выбрали себе в президенты Дональда Трампа. Джастас, гражданин США, в этом выборном цикле принципиально не отправил свой заполненный бюллетень в посольство своей страны, поскольку там нет графы «Против всех». И все же выбранную персону он считает предпочтительнее, нежели Хиллари Клинтон, продолжательница курса Обамы.

СССР-по алтайски

Не только Джастас Уолкер считает Алтайский край привлекательным местом для проживания. О семье Мерлышкиных, которая переехала из Москвы в алтайское село и открыла музей в старинном доме, 9 ноября написала «Российская газета». «Родители до сих пор, похоже, не смирились с нашим отъездом из Москвы. Но мы счастливы!», — говорит Вячеслав Мерлушкин. По его словам, за десять лет жизни в Москве так и не научился «акать». А за три года жизни в алтайском селе Солонешное, окруженном высокими горами и древними курганами, не разучился говорить «культурно» и без слов-паразитов.

Архив семьи Семья Мерлушкиных переехала из Москвы в алтайское село и создала свой «СССР»

О том, почему семью потянуло на Алтай, поясняет, что из Москвы уехали вовсе не от безуспешности. В столице у главы семьи было несколько магазинов, торговавших сувенирами ручной работы. Мария Мерлушкина работала в сфере рекламы. «Однако в какой-то момент пришло понимание: бесконечная суета претит и нам с Машей, и сыну Лёвику», — говорит Вячеслав.

В последние московские годы он регулярно «подрывался на Алтай» — навестить родителей и заодно сходить в качестве проводника в горы. (Слава родился и вырос в Поспелихинском районе, Маша — в Бийске). С родины возвращался с тоскливыми глазами. Однажды сидели на кухне, вспоминали Алтай с его ярким солнцем. «Что, Маш, может, домой вернемся?» — «Да с удовольствием!» Продали квартиру и через три месяца вернулись на Алтай.

Выбрали Солонешенский район — захотелось в горную местность. За 1,3 миллиона — в большом городе за такие деньги жилья нет — купили благоустроенный дом с пятью комнатами и большим земельным участком. Мерлушкины говорят, что когда переехали, солонешенцы говорили: «Поживете годик, хлебнете реальности и сорветесь обратно в город». Но за эти три года они не сбежали, и отношение к ним меняется.

Мерлушкины даже свой СССР создали — Союз семей Солонешенского района. В нем уже 25 семей — около ста человек. Главное для них — помогать друг другу, поддерживать слабых.

Алтай привлекательный

Возможно, что такие, как приведенные выше, истории повлияли на то, что Алтайский край вошел в число регионов России, в которых жителям России хотелось бы жить. Об этом 14 ноября пишет ИА «ПолитСибРу» со ссылкой на результаты опроса, проведенного сотрудниками «Griffon».

По условиям этого телефонного опроса, у 1000 совершеннолетних россиян спросили, в каких трех городах они хотели бы жить, а в каких отказались бы наотрез. При этом нельзя было выбирать свой регион проживания. «В итоге, 4% опрошенных назвали Алтайский край в числе предпочтительных регионов. В список фаворитов больше не вошел ни один регион Сибирского федерального округа.

Отметим, что Краснодарский край выбрали бы для жизни 32% респондентов. Такого мнения придерживались, в основном, мужчины и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Вторым привлекательным для жизни регионом оказался Санкт-Петербург (16%), на третьем месте — Республика Крым (12%).

Антирейтинг предпочтительных регионов возглавила Москва. На втором и третьем местах оказались Республика Саха (Якутия) и Чеченская Республика (8% и 7%)», — информирует ИА «ПолитСибРу».

Умирающая Новая Дубрава

Газета «Каменске известия» 10 ноября опубликовала статью о том, как живется жителям станции Новая Дубрава. Выяснилось, что этот населенный пункт уже давно перестал быть железнодорожной станцией, а после выборов туда даже хлеб перестали возить. Здание школы продано и разобрано. Одна из двух двухэтажек пустует, во второй проживают 6 семей.

Каменский известия Жители умирающей Новой Дубравы

Между тем, Новая Дубрава появилась без малого 60 лет назад благодаря строительству новой железнодорожной магистрали. И вся его жизнь была неразрывно связана с железной дорогой.

В 1954 году на Алтае, в том числе, и в Каменском районе, началось освоение целинных земель, послужившее толчком к развитию экономики и социальной сферы как сел, так и Камня-на-Оби. Взрослое население, в основном, работало на железной дороге, где уже были два пути. Составы через станцию проходили буквально каждые пять минут то в одну, то в другую сторону. Новодубравцы ложились спать и вставали под стук колес, с ним сверяли свою жизнь. Постепенно закрыли станцию, убрали стрелки. Началось сокращение работников. Как следствие — народ начал разъезжаться. И пошла цепная реакция — закрылись клуб, садик, школа. Не стало даже магазина. Несколько лет назад Российские железные дороги возродились. Через Новую Дубраву вновь снуют поезда. Только колеса вагонные диктуют совсем о другом. Им невдомек, что сотни маленьких станций выброшены на обочину и что кое-где в них жизнь еще теплится.

«Перед выборами нам возили хлеб из Камня на машине, на легковушке. Как выборы прошли, так возить и перестали. Вы уж напишите, пожалуйста, чтобы нам хлебушек привозили», — попросила 79-летняя местная жительница Мария Михайловна Кислинская. Население Новой Дубравы составляет сейчас 56 человек, детей до 18 лет—16 человек, пенсионеров—14 чел.

Среди льда и снега Арктики

О том, что бийчанин стал участником арктической экспедиции Исследовательского центра «Финвал», сообщает 10 ноября газета «Бийский рабочий».

Доцент АГГПУ им. В. М. Шукшина Сергей Важов солнечным дням предпочел суровую зиму — почти полтора месяца в месте с пятью учеными из разных городов России на тримаране «Финвал» он преодолел около 2700 километров сложного морского маршрута вокруг полуострова Таймыр. Экспедиция собирала уникальные данные о морских животных и птицах. «Удалось найти много гнезд зимняка, сапсана, встретили взрослых белых сов», — отметил бийский ученый. Он также отметил, что работала экспедиция на территории Таймырского и Большого арктического заповедников.

Архив Сергея Важова Доцент АГГПУ им. В. М. Шукшина Сергей Важов побывал в сложнейшей арктической экспедиции

«На этой территории никто не живет, в самых отдаленных уголках людей не было уже лет 30. В эти места добраться можно только экстремальным способом: на вертолете или тримаране. Даже браконьерам туда попасть практически невозможно. Жители самых северных поселков иногда собирают бивни, но вреда флоре и фауне это не приносит», — пояснил Сергей Важов. Говорит, что это была очень экстремальная экспедиция. Для туристов ее можно сравнить с водным маршрутом высшей категории сложности.

АлтГУ: «Худшие среди лучших»

Алтайский государственный университет (АлтГУ) занял 12 место в рейтинге самых коррупционных университетов России за 2010−2016 годы, — об этом 9 ноября под заголовком «Худшие среди лучших» информирует сайт газеты «Честное слово» («ЧС»). Поясняется при этом, что рейтинг был составлен аналитическим департаментом делового интернет-журнала White Square Journal на основе опроса десяти случайных студентов (каждого университета), опроса десяти случайных выпускников до пять лет (каждого университета), экспертной оценки (группа экспертов близких к сфере высшего образования), соотношения качества образования/средний балл (экспертная оценка), количества уголовных и административных дел, связанных с вузом, репутации в открытых источниках (прежде всего интернет, социальные сети, форумы).

«Расположение вузов в рейтинге велось от наиболее коррупционных к наименее. До АлтГУ в списке встречаются только московские вузы, за исключением одного тюменского университета», — пишет «ЧС».

О коррупционных скандалах, в которых фигурирует АлтГУ ИА REGNUM писало и ранее. Один из самых громких произошел в ноябре 2014 года, когда «за руку» поймали уважаемого профессора и декана юридического факультета АлтГУ Виталия Сорокина. Как выяснилось, он «уговорил» мать студента-«платника» отремонтировать одну из аудиторий факультета. В июне 2016 года алтайские СМИ сообщили об анонимном письме Генеральному прокурору РФ от студентов юридического факультета АлтГУ, в котором было сказано о вымогательстве взяток спиртным со стороны одного из преподавателей кафедры уголовного права, бывшего сотрудника Следственного Комитета РФ, «которого выгнали за пьянку». В середине июля 2016 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении преподавателя, который брал со студентов деньги за сдачу ими практики, курсовых работ, а также написание дипломного проекта. Сумма взяток колебалась от 20 до 105 тысяч рублей.

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Еще об одном рейтинге, в котором алтайский классический университет демонстрирует неубедительные результаты, сообщило ИА «Банкфакс» 9 ноября. «Алтайский госуниверситет, претендующий на звание опорного вуза в регионе, неожиданно занял последнее место среди крупнейших учреждений края по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности. Исследование госвузов было проведено МИА «Россия сегодня» при поддержке Минобрнауки», — информирует агентство.

По результатам работы с рейтингом, в ТОП пробились немногим более 60 университетов из разных регионов России, включая и три из Алтайского края — АГМУ, АлтГПУ, АлтГТУ.

«Парадоксально, но в расширенном списке АлтГУ стал худшим вузом из Алтайского края, представленном в исследовании, набрав лишь 63,9 балла. К примеру, каждый из трио региональных лидеров — АГМУ (82,74), АлтГПУ (82,3) и «политех» (81,47) получил почти на 20 баллов больше «классического» университета. Недалеко расположились АГАУ — 79,32 и АлтГАКИ — 75,6. А единственный вуз в Республике Алтай (ГАГУ) и вовсе получил 83,48 балла», — отмечает ИА «Банкфакс». Причем, невысокие оценки вотчине Сергея Землюкова были проставлены как со стороны самих студентов, так и экспертами. «Например, удовлетворенность обучающихся качеством предоставляемых услуг составила 6,67 (из 10), готовность рекомендовать данный вуз знакомым — 7,5, доступность на офсайте сведений о том, как рассматривается то или иное обращение — 2,75, сама же доступность взаимодействия с администрацией вуза — 5,29», — пишет Банкфакс.

Заметим, что ректор АлтГУ Сергей Землюков задекларировал и обнародовал самый высокий доход среди руководителей вузов края — 5,009 млн рублей, и, судя по официальным сообщениям сайта вуза, не оставляет надежд получить статус опорного вуза.

«Сейчас очевидно, что необходим альтернативный путь достижения статуса опорного университета. К участию в конкурсе должны быть допущены не только вузы, решившие объединиться, но и те, которые фактически выполняют формальные показатели, предъявляемые к опорному университету», — такое неожиданное заявление представитель АлтГУ сделал на совещании под эгидой Минобрнауки в Тюмени.

«Поликлиничные пробки»

Газета «Комсомольская правда» 11 ноября опубликовала статью собкора, который попытался выяснить, причину очередей в барнаульских поликлиниках.

По наблюдениям Алексея Кучерявых, зачастую время, указанное в талонах, сбивается из-за выдачи дополнительных «пропусков», а также весьма ограниченном времени, отведенном на прием, согласно нормативам. В беседах «не для печати» терапевты соглашались с тем, что 12 минут на прием одного пациента — это очень мало. Но развернуто и для публикации никто из врачей не соглашался. «Вы хотите, чтобы меня уволили?» — отвечали на другом конце провода и клали трубку пишет «КП».

Еще одну причину корреспондент издания выяснил в Алтайкрайздраве, где ему ответили: «На сегодняшний день в поликлиниках края наблюдается большой кадровый дефицит. Укомплектованность по участковой службе составляет порядка 60%. Многие работают на полторы ставки. Чтобы принять всех, поликлиники вынуждены сокращать время приема».

Питомец за миллион

Самая дорогая и редкая кошка в мире живет на Алтае, — об этом 8 ноября сообщил еженедельник «Аргументы и факты». В столицу алтайского края питомец прибыл из Красноярска, где проводилась выставка редких животных.

Кошка породы каракет

Каталее Джиневре, так зовут кошку, девять месяцев, и весит она 9 килограммов. Она была приобретена за 1 миллион рублей в единственном питомнике в мире, где разводят кошек данной породы, — в Краснодаре.

Как рассказала хозяйка, ей пришлось продать автомобиль, чтобы купить ее. Но Инна Домбровская нисколько не жалеет и считает, что цена оправдана, поскольку кошка принадлежит к одной из самых редких пород — каракет. Это помесь дикого каракала и простой сибирской кошки и сейчас подобных животных во всем мире насчитывается всего около 25 особей.

«Краснокнижных» стало больше

Красная книга Алтайского края пополнилась гималайским грифом и сибирской миногой, малым лебедем и степным орлом, В целом, в новом издании Красной книги перечень представителей живого мира, требующих особого контроля, вырос на 16 позиций, — об этом 11 ноября сообщают «Наши новости» со ссылкой на специалистов Алтайглавприроды.

Отмечается при этом, что большинство внесенных в редкий список видов ранее не обитали на Алтае. И некоторые действительно требуют особой охраны. К ним отнесли 4 вида птиц: кобчик, дупель, большой кроншнеп и дубровник, — которые, кстати, под угрозой вымирания во всей Западной Сибири. А также серого сурка и краснощекого суслика. На их численности сказывается сельхоздеятельность человека.