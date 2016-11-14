Международная напряженность – №1 среди страхов граждан РФ: опрос
Москва, 14 ноября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В октябре по отношению к сентябрю страхи жителей России, связанные с напряженной международной ситуацией, значительно усилились, достигнув максимальных значений за последние восемь месяцев. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Индекс, демонстрирующий уровень опасений российских граждан относительно международной напряженности, в сентябре опустившийся до 11 п., в октябре взлетел до 25 п. (год назад, в октябре 2015 г., он был равен 20 п.). Нынешнее значение повторяет максимум 2016 года, зафиксированный в феврале.
Индекс страхов подорожания товаров и обесценивания сбережений вышел на отметку 16 п. (с 11 п.). Год назад соответствующий показатель составлял 15 п. При этом страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п. существенно ниже: соответствующий индекс равен — 14 (в сентябре он был равен — 19 п.).
Впервые за последние несколько месяцев перешел в область положительных значений индекс страхов роста преступности: с — 3 до 2 п. Также в октябре отмечается рост обеспокоенности относительно внутренних беспорядков и конфликтов: плюс 5 пунктов, значение индекса — 2 п. больше стали беспокоить и проблемы со здоровьем: с — 6 до — 1 п.
Индекс страхов потери работы, три месяца державшийся на отметке — 30 п., в октябре остался почти на том же уровне (-28 п.). Семья традиционно остается для многих надежным тылом: конфликты с близкими считаются мало вероятными. Индекс соответствующих страхов в октябре составил — 49 п.
Опрос проведен 29−30 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.