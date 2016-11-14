Москва, 14 ноября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В октябре по отношению к сентябрю страхи жителей России, связанные с напряженной международной ситуацией, значительно усилились, достигнув максимальных значений за последние восемь месяцев. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

PDPics Опрос

Индекс, демонстрирующий уровень опасений российских граждан относительно международной напряженности, в сентябре опустившийся до 11 п., в октябре взлетел до 25 п. (год назад, в октябре 2015 г., он был равен 20 п.). Нынешнее значение повторяет максимум 2016 года, зафиксированный в феврале.

Индекс страхов подорожания товаров и обесценивания сбережений вышел на отметку 16 п. (с 11 п.). Год назад соответствующий показатель составлял 15 п. При этом страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п. существенно ниже: соответствующий индекс равен — 14 (в сентябре он был равен — 19 п.).

Впервые за последние несколько месяцев перешел в область положительных значений индекс страхов роста преступности: с — 3 до 2 п. Также в октябре отмечается рост обеспокоенности относительно внутренних беспорядков и конфликтов: плюс 5 пунктов, значение индекса — 2 п. больше стали беспокоить и проблемы со здоровьем: с — 6 до — 1 п.

Индекс страхов потери работы, три месяца державшийся на отметке — 30 п., в октябре остался почти на том же уровне (-28 п.). Семья традиционно остается для многих надежным тылом: конфликты с близкими считаются мало вероятными. Индекс соответствующих страхов в октябре составил — 49 п.

Опрос проведен 29−30 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.