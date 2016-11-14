Калуга, 14 ноября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в третьем региональном форуме «Верим в Россию», посвящённом 536-й годовщине «Великого стояния на Угре 1480 г». Как сообщили 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, инициатива проведения встречи принадлежит региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В форуме участвовали руководители области и города Калуги, представители ветеранских и общественных организаций.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Участники форума

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Перед началом форума в областной администрации состоялось заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти, посвященное праздничной дате. Был рассмотрен вопрос об обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу руководства области о присвоении 11 ноября — Дню Великого стояния на Угре — статуса государственного праздника. Участники форума единодушно поддержали эту идею.

«На Калужской земле, на берегах Угры, 536 лет назад произошло действительно великое событие нашей истории, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, — благодаря отваге русского воинства наше государство отстояло своё право на существование и свой суверенитет. День победного окончания стояния на реке Угре заслуживает право стать государственным праздником. Надеюсь, что на федеральном уровне поддержат инициативу губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и историческая справедливость будет восстановлена».