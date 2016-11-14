Краснодар, 14 ноября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Сложная ситуация на одном из старейших и крупнейших предприятий Краснодара — ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» может быть разрешена только в рамках закона. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 14 ноября, заявил вице-губернатор региона Сергей Алтухов после встречи с активом предприятия.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Он отметил, что нынешнее состояние работников завода понятно, однако власть не может решать финансовые проблемы частных компаний за счет денег краевого или федерального бюджета, так как «это деньги налогоплательщиков, ими нельзя закрывать неэффективность финансового управления руководства той или иной компании».

«И люди, которые сегодня нагнетают обстановку на заводе «Седина», и руководство этого предприятия, и мы, представители власти, прекрасно отдаем себе отчет в том, что завод — это коммерческое предприятие», — отметил Сергей Алтухов.

По словам вице-губернатора, для сохранения производства станкоинструментальной продукции на заводе администрация региона уже нашла потенциального инвестора. Однако руководство холдинговой компании «по непонятным причинам» не принимает решение о продаже или аренде имущественного комплекса.

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Все долги по зарплате работникам краснодарского завода «Седин» погашены

Между тем, инвестор не только уже озвучил свои предложения по условиям приобретения имущества, принадлежащего предприятиям группы «Седин», но и разработал план мероприятий по возобновлению производства станкостроительной продукции на производственных мощностях завода. Он согласован с администрацией Краснодарского края и направлен в адрес Министерства промышленности и торговли РФ.

При этом Сергей Алтухов добавил, что восстановление производства станкоинструментальной продукции — не однодневный процесс, и требует определенного времени на согласование с федеральным центром «дорожной карты» инвестора, поиск потенциальных заказчиков для сбыта продукции.

«Только следуя закону, можно сохранить отрасль в Краснодарском крае и снизить социальную напряженность на предприятиях группы «Седин», — отметил вице-губернатор.

Напомним, на протяжении своей более вековой истории завод имени Седина не раз испытывал трудности, переживал кризисы и потери. Последний раз сложная финансовая ситуация на предприятии сложилась в 2013 года, когда завод перешел в разряд «финансово неустойчивых» производств, накопил большие долги и стал убыточен из-за резкого снижения заказов. В прошлом году убыток ЗАО вырос на 55%, до 35,7 млн рублей, выручка упала втрое — до 47,1 млн рублей, пишет газета «КоммерсантЪ». При этом завод задерживал зарплату. В ноябре 2015 года в суд было направлено уголовное дело, фигурантом которого стал бывший генеральный директор ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» Дмитрий Чумаченко. Его обвинили в многомиллионной невыплате заработной платы подчиненным и неисполнении обязанностей налогового агента. По данным следствия, задолженность более 10,5 млн рублей образовалась перед 188 работниками. Зарплату глава предприятия не выплачивал с октября 2014 года по май 2015 года. Однако возможность погасить задолженность у Чумаченко была, но он предпочел израсходовать поступающие на счет завода средства на иные производственные нужды. В этот же период он не перечислял в бюджет суммы налогов на доходы физических лиц, взыскиваемых с работников возглавляемого учреждения.

Работники завода провели несколько акций протеста с требованием выплатить долги по зарплате. После встречи вице-губернатора Сергея Алтухова с коллективом станкостроительного завода 30 декабря 2015 года руководство группы компаний «Седин» полностью погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками компаний, входящих в группу «Седин»: ОАО «Седин Электро», ЗАО «Седин-Энерго» и ООО «Седин Пресс». Перед работниками ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин» долги, образовавшиеся с октября 2014 года по ноябрь 2015 года, были погашены более чем наполовину.

После на предприятии началась процедура банкротства, в ходе которой прошли неизбежные сокращения. Ряд сотрудников были переведены в другие компании группы «Седин», часть попала под сокращение. Так сформировалась заложенность по выплатам перед 151 работником ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин». Сегодня она достигла более 16 млн рублей. Руководство завода планирует погасить долги перед работниками за счет продажи имущества новым инвесторам. Идет длительная процедура оценки имущества банкротного предприятия. Планируется, что имущество будет выставлено на торги в декабре этого года.

Пока же коллектив завода требует погасить долги, будь то краевой, федеральный бюджет или средства инвесторов. Уже сегодня, 14 ноября, «сединцы» вновь выйдут на митинг у администрации Краснодарского края с требованиями выдать им заработную плату и сохранить завод.

Добавим, что на днях группа завода «Седин» ВКонтакте была заблокирована на основании требования Генеральной прокуратурой РФ. Как пояснили сами активисты, «наша старая была заблокирована без каких-либо объяснений после размещения в ней постов, в которых работники станкостроительного завода уличают «Единую Россию» в предвыборной лжи, а также сообщают о предстоящем народном сходе».

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Экс-глава завода «Седин» в Краснодаре пойдет под суд за невыплату зарплаты

Справка: Станкостроительный завод имени Седина — одной из крупнейших предприятий в Краснодара и на юге России. Его история начинается с 1911 года, когда в городе Екатеринодаре было основано предприятие «Кубаноль», которое специализировалось на производстве оборудования для добычи нефти и ее переработки. В 2009 году ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» был включен в список 295 системообразующих предприятий России, утвержденный правительством РФ, а позднее — в программу импортозамещения. В 2011 году предприятие отметило 100-летний юбилей. Еще недавно завод имени Седина производил более 30 моделей токарно-карусельных станков, а также деревообрабатывающих центров.