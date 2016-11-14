Москва, 14 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Победа лидера социалистов Игоря Додона закономерна, жители Молдавии ждут новой политики, считает член Совфеда Алексей Пушков.

Молдавия и Приднестровье

«Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут новой политики», — написал сенатор в Twitter.

Президентом Молдавии избран пророссийский социалист лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, согласно предварительным данным ЦИК, он одержал победу во втором туре президентских выборов 13 ноября, получив 52,57% голосов. За его соперницу Майю Санду отдали голоса 47,43% избирателей.

Напомним, что в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии, которые состоялись 30 октября, явка составила 48,95% избирателей (1,43 млн человек). Тогда наибольшую активность показались избиратели в возрасте от 56 до 70 лет.