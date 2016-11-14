Челябинск, 14 ноября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Инициатива о законодательном закреплении статуса русского народа не находит поддержки в профессорско-преподавательской среде экспертов Южного Урала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ВДНХ. Фонтан Дружбы народов

Напомним, депутат Госдумы Владимир Бортко предложил начать дискуссию о возможном юридическом закреплении в главном правовом документе страны — Конституции РФ — положения о русском народе. Призывая к дискуссии, депутат от КПРФ отметил, что «нужно как минимум юридически обозначить положение русского народа, чего в Конституции не содержится».

Мнение челябинских экспертов по поводу инициативы режиссера-депутата в большинстве оказалось критическим. Его в обобщенной форме и наиболее емко выразил профессор Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Владимир Рыбин.

«Проблема заключается в том, что как только начинается разговор о «российской нации» или об особом «законе о русском народе», она загоняется в рамки, в пределах которых вообще отсутствуют какие-либо перспективы продуктивного решения. Прежде всего по той причине, что те социальные противоречия, остроту которых пытаются снизить законодательным путем, вводя законы о доминирующей роли российской (несуществующей) или русской нации (реально существующей, наряду с другими нациями в России — татарской, мордовской, бурятской и многими другими), имеют не национальный, а общесоциальный (в данном случае общероссийский) характер. Они в равной степени затрагивают представителей всех наций и национальных групп России и потому должны иметь соответствующее общее — общесоциальное, затрагивающее всех — решение, а не выдвигающее какую-то нацию вперед всех других, или наоборот, «задвигающее» ее на задний план», — считает доктор философских наук, профессор кафедры философии Челябинского государственного университета Владимир Рыбин.

По мнению ученого, подобные законодательные инициативы чреваты возникновением других, более серьезных проблем, например, регионализма и сепаратизма.

«Закон о русском народе» в качестве реакции на него лишь обострит тот регионализм, который Ельцин, науськиваемый либералами («глотайте суверенитета, сколько сможете»), смог, как зубы дракона, в 90-е годы прошлого века внедрить во внутреннюю политику. Появились понятия «титульная нация», «малая нация», «региональный суверенитет» и прочее, как в Татарии или в Якутии. До сих пор руководству страны удавалось каким-то образом поддерживать лояльность местных элит. Но после принятия указанных законов у местечковых националистов появятся все основания говорить о необходимости «независимости» и добиваться ее. Что никоим образом не будет способствовать социальной стабильности даже в форме того эфемерного «единства», добиться которого пытается нынешняя власть. Все региональные привилегии необходимо ликвидировать, а не добавлять к ним еще одну — русскую», — сообщил Владимир Рыбин.

Альтернативу данной законодательной инициативе преподаватель кафедры философии видит в развитии потенциала, которым, безусловно обладает русский народ и вся Россия в ее многонациональным составе.

«И наконец, русскому народу (принадлежность к которому определяется принадлежностью к русской культуре, а не чистотой крови — вспомним Пушкина!) нужны не какие-то особые, юридически закрепленные, как на Западе, права — русскому народу нужны великие цели. В их достижении самим потенциалом своей культуры русский народ призван исполнять ведущую и объединяющую роль по отношению к другим народам России, которым, в свою очередь, в совместном движении к этим общим целям уже не надо будет настаивать на своей национальной исключительности», — отметил доктор философских наук профессор Владимир Рыбин.