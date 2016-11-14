Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 61-летнего жителя Волгодонска. ЧП произошло в минувшие выходные. Как выяснилось, погибшим оказался депутат городской думы, один из старейших предпринимателей города Александр Смольянинов.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Многоэтажки

«Случившееся до сих пор не укладывается в голове. И сейчас с трудом можно осознать все последствия этой утраты для нашего бизнес-сообщества и города в целом. Искренне надеюсь, что сегодня и все ближайшие дни — в знак глубочайшего уважения к покойному — мы будем вспоминать только о светлых моментах его жизни», — написал на своей страничке в социальной сети Facebook глава администрации Волгодонска Андрей Иванов.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, тело мужчины было найдено накануне утром. Около 10:00 депутат выпал из окна подъезда 14-этажного жилого дома. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Александр Смольянинов погиб на месте.

Детали трагедии выясняются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Александр Смольянинов долгие годы руководил торговой сетью «Артемида-Дон» в Волгодонске. Не так давно магазины были распроданы.