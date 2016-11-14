Бердск, Новосибирская область, 14 ноября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Фракция партии «Единая Россия» в горсовете Бердска Новосибирской области исключила из своего состава двух депутатов — Андрея Никулина и Александра Окунева.

Berdskadm.ru Фракция «Единой России» в горсовете Бердска исключила двух депутатов

Как заявила ИА REGNUM руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Кристина Зуева, к партии их исключение не имеет никакого отношения.

«Если кратко, то исключили за нарушение фракционной дисциплины. Они голосовали вопреки решению фракции по вопросу избрания председателя совета депутатов и его заместителя. Более того, они выдвинули еще и свои кандидатуры», — пояснила Зуева.

Отметим, что на посты председателя бердского совета депутатов и его зама вышестоящий партийный орган выдвинул Валерия Бадьина и Алексея Праксина, соответственно. Что касается Никулина и Окунева, то они стали альтернативными кандидатами. Кандидатура полковника запаса беспартийного Александра Окунева, уволенного из рядов Вооруженных сил в 2014 году, была выдвинута в председатели совета военной общественностью города, а бывший глава Совхозного сельсовета Искитимского района Андрей Никулин сам пожелал занять должность вице-спикера. Оба проиграли.

Отметим, что во фракцию «Единой России» («ЕР») в горсовете Бердска входят 23 из 33 депутатов совета.

Бердск — второй по численности населения город Новосибирской области — 102 608 человек. Он расположен на расстоянии 38 км к югу от города Новосибирска.