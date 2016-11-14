Черкесск, 14 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В ближайшем к Земле окружении сегодня, 14 ноября, произойдет красивое небесное явление — суперлуние. На небосводе появится диск Луны, размеры которого и яркость значительно превышают обычные.

ZuluZulu Суперлуние

В этот день Луна приблизится к Земле на самое короткое расстояние с 1948 года. В следующий раз такое яркое суперлуние можно будет увидеть только в 2034 году. Об этом руководитель отдела по связям с общественностью Специальной астрофизической обсерватории, которая находится в поселке Архыз, рассказала РИА «Карачаево-Черкесия».

Луна, которая взойдет в 16:29 мск, будет выглядеть на 15% больше и на 30% ярче, чем обычно, цитирует портал Екатерину Филиппову.

Вместе с жителями Карачаево-Черкесии за самой большой и яркой луной за последние 68 лет смогут наблюдать жители других российских регионов и зарубежья.

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В ноябре жители Земли смогут наблюдать рекордное суперлуние

Стоит отметить, что в эти ноябрьские дни любители звездного неба наблюдают и другие красивые явления. Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно с 9 по 22 ноября на ночном небосводе можно увидеть звездопад. Его пик придется на 17 и 18 ноября.