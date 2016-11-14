Воронеж, 14 ноября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Дорожные заторы в девять баллов зарегистрированы по данным на 08:00—09:00 сегодня, 14 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://yandex.ru Пробки в Воронеже

Большая пробка растянулась по улице Ленина — от остановки «Динамо» до пересечения с улицей Урицкого скорость движения не более пяти километров в час. На проспекте Революции также есть затор, от остановки «Коммунаров» до остановки «Петровский сквер». Большая пробка начинается от площади Ленина по улице Кирова до улицы Моисеева. Пробки зафиксированы на улице Плехановской. Московский проспект стоит от пересечения с Бульваром Победы до пересечения с проспектом Труда. Пробка образовалась также на выезде с Чернавского моста на улицу Степана Разина и до пересечения с проспектом Революции.

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В ночь на 14 ноября в Воронеже прошел снегопад. По данным Воронежского гидрометеоцентра, сегодня днем в регионе ожидается снег и мокрый снег, температура днем около нуля, ночью до — 2. Ветер северо-восточный 6−11, временами порывы до 15 м/с. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.