Астрахань, 14 ноября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В Астрахани недовольные отменой льгот для ряда категорий провели митинг. Акция протеста, которая состоялась накануне, 13 ноября, у памятника Илье Ульянову собрала более тысячи астраханцев, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Госдумы РФ Олега Шеина.

Фото со страницы депутата Госдумы РФ Олега Шеина facebook.com Митинг в Астрахани

«Это крупнейшее выступление после массовых акций 2012 года», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

По его словам, митинг очень долго не согласовывали и изначально провести акцию планировалось в формате встречи с депутатами у памятника Кирову. Но буквально за четыре дня до акции было дано согласие властей на митинга у памятника Ульянову.

Помимо требований о сохранении положенных им льгот, митингующие потребовали и отставки областного правительства.

Напомним, законопроект от обмене льгот ветеранам труда и ветеранам боевых действий, а также о сокращении социальных выплат многим другим категориям был внесен в областную думу в конце октября. Речь идет о так называемом «Социальном кодексе», изучением которого для подготовки документа к рассмотрению региональным парламентом создана рабочая группа, в состав которой вошли представители всех фракций заксобрания.

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Суть документа, которому еще предстоит пройти обсуждение в думе, в введении критерия нуждаемости для всех категорий граждан, которым положена социальная помощь. Это, по мнению властей, поможет исправить ситуацию, чтобы соцпомощь получали действительно нуждающиеся в ней люди, а не те, кто просто пытается нажиться за счет государства, а таковых, по данным властей, достаточно много. Кроме того, ряд граждан получает сразу несколько социальных выплат по одинаковым основаниям.

В законопроекте собраны все нормативные акты, касающиеся социальной поддержки астраханцев, что, по мнению депутатов, достаточно удобно для людей. Ведь сейчас информацию о том, положены ли льготы конкретному человеку и какие именно, приходится искать во многих региональных законах, которых порядка сотни. Документ охватывает тридцать льготных категорий. Но уже на первом этапе изучения Социального кодекса рабочая группа пришла к выводу, что критерий нуждаемости, заложенный в проекте, не может быть применен ко всем льготникам.

Власти заверяют, что, в частности, ветераны труда и сельские педагоги без льгот не останутся. Так, подчеркнула председатель комитета по здравоохранению и социальному развитию Инна Ирдеева, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от репрессий получение мер социальной поддержки гарантировано федеральным законодательством в независимости от их материального достатка. Аналогичная ситуация и по педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности. В соответствии с российским законом об образовании им гарантируется компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому введение критерия нуждаемости для данной категории будет противоречить федеральному законодательству.

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Как сообщало ИА REGNUM, система «Социального кодекса» уже используется во многих регионах России, в том числе в соседней Волгоградской области. В Астраханской области введение категории адресности и нуждаемости позволит снизить расходы бюджета, по предварительным подсчетам, почти на 1 млрд рублей. Какое количество льготников попадет под действие нового закона, не уточняется.